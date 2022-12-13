Как сейчас выглядит единственная дочь Хита Леджера

Австралийский актер и один из лучших экранных Джокеров — Хит Леджер — умер в 2008 году. Его тело обнаружили в нью-йоркской квартире на Манхэттене. У звезды осталась единственная дочь Матильда Роуз Леджер. Как сейчас выглядит и чем живет девочка, читайте в материале «Рамблера».

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На съемках фильма «Горбатая гора» Хит Леджер, который на тот момент уже был на пике популярности, познакомился с актрисой Мишель Уильямс. Их роман развивался стремительно: в октябре 2005 года у пары родилась дочь — Матильда Роуз Леджер. В 2007 году звезды расстались, но Леджер оставался заботливым и включенным отцом. Правда, роковое стечение обстоятельств не позволили ему растить малышку. В январе 2008 года Хит был найден мертвым. По сообщению патологоанатомов, смерть наступила в результате случайной передозировки нескольких лекарств — обезболивающих, снотворного, транквилизаторов и других. Матильде Роуз было всего два года.

Мишель Уильямс приняла решение дать дочери нормальное детство, подальше от посторонних глаз, поэтому папарацци редко удавалось запечатлеть малышку на снимках. Тем временем Матильда выросла, девушке уже 17 лет. Она живет с известной мамой, ее новым мужем Томасом Кейлом и маленьким братиком или сестренкой (малыш появился на свет в 2020-м году, однако актриса до сих пор не рассекретила пол второго ребенка или любую другую информацию о нем).

Матильда тесно общается и с семьей своего отца. «Она знает, как умер Хит и как сильно он любил ее. Не говоря уже о том, как сильно его семья любит ее и что их двери всегда для нее открыты», — сообщают инсайдеры.