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1 час назад

Певец Дима Билан рассказал о желанном подарке на Новый год

Vse42.ru

Российский исполнитель рассказал, что бы он хотел получить в этот Новый год. По признанию артиста, ему не хватает простого человеческого общения.

Дима Билан рассказал о желанном подарке на Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В разговоре с представителями СМИ заслуженный артист России решился на откровенность, рассказав о том, что хочет получить в Новом году.

– Мне, как всегда, нужен цветочек аленький. Кажется, что у меня все есть. На самом же деле, очень не хватает простого человеческого общения, – цитирует артиста издание "Дни.ру".

Билан признался, что хочет быть с собеседниками откровенным и не думать в разговоре о каких-либо ограничениях, называя вещи своими именами. Артист сожалеет, что из-за невозможности нормально поговорить "в голове все перегорает".

Дима Билан,
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