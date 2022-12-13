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54 минуты назад

Седокова унизила Самойлову на ее же свадьбе

Popcake.tv

Вчера весь шоу-бизнес собрался на свадьбе у Оксаны Самойловой и Джигана. В красивую дату 12.12.2022 парочка отмечала юбилей свадьбы. На празднике отжигали Тимати, Клава Кока, ST и другие. Особенно отличилась Анна Седокова.

Седокова унизила Самойлову на ее же свадьбе
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Каждый из гостей произносил трогательный тост. Когда очередь дошла до Седоковой, певица оконфузилась.

«Я 10 лет думала, песня „Холодное сердце“ посвящена Оксане, а она не ей посвящена», — сказала певица.

Напомним, что этот трек она поет в коллабе вместе с рэпером. Джиган, услышав слова Анны, попытался исправить ситуацию.

«Оксане-Оксане! Куплеты, слова „ты та, от которой мне нужны дети“ посвящены жене», — кричал артист.

Невеста сделала вид, что это ее не задело. Самойлова старается не поддаваться на провокации. Она просто улыбнулась. Что думала в этот момент Оксана, остается только догадываться.

После этого тоста Седокова как раз исполнила трек «Холодное сердце» вместе с Джиганом. А потом девушка отжигала на танцполе до упаду, демонстрируя свою пластичность и сексуальность.

«Мужу не показывайте«, — комментируют пользователи Сети.

Звёзды,Оксана Самойлова,Клава Кока,Анна Седокова,
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