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58 минут назад

Ирина Дубцова в шестой раз получила премию «Золотой Граммофон»

Родной город

Одной из участниц главной музыкальной премии страны "Золотой Граммофон" стала популярная певица Ирина Дубцова.

Дубцова в шестой раз получила премию «Золотой Граммофон»
Фото: Родной городРодной город

На церемонию вручения статуэтки 2022 года знаменитость пришла в оригинальном наряде, приятно поразив публику.

На ней был элегантный костюм алого цвета с зауженными брюками и приталенным пиджаком. Его декорировала огромная роза. Наряд дополняла алая шляпа с широкими полями.

Статуэтка 2022 года стала 6-й по счету в коллекции певицы, о чем она поделилась с подписчиками в Сети.

Ура! Мой шестой золотой граммофон! Спасибо всем, кто полюбил "Гештальты" - поблагодарила Ирина поклонников в своем телеграм-канале.

Многие заметили, как постройнела певица и адресовали ей множество комплиментов.

Звёзды,Ирина Дубцова,
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