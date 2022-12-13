Дубцова в шестой раз получила премию «Золотой Граммофон»

Одной из участниц главной музыкальной премии страны "Золотой Граммофон" стала популярная певица Ирина Дубцова.

Фото: Родной город Родной город

На церемонию вручения статуэтки 2022 года знаменитость пришла в оригинальном наряде, приятно поразив публику.

На ней был элегантный костюм алого цвета с зауженными брюками и приталенным пиджаком. Его декорировала огромная роза. Наряд дополняла алая шляпа с широкими полями.

Статуэтка 2022 года стала 6-й по счету в коллекции певицы, о чем она поделилась с подписчиками в Сети.

Ура! Мой шестой золотой граммофон! Спасибо всем, кто полюбил "Гештальты" - поблагодарила Ирина поклонников в своем телеграм-канале.