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1 час назад

Бородина оценила свои перспективы замужества

Мослента

Свои перспективы замужества оценила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ксения Бородина.

Бородина оценила свои перспективы замужества
Фото: МослентаМослента

В рубрике «Вопрос/ответ» подписчики поинтересовались у знаменитости, планирует ли она еще раз выйти замуж.

«Пока не собираюсь. Мне и так отлично, а дальше — как получится. Я замужем была два раза, поэтому не сильно горю желанием вновь туда отправиться», — написала Бородина.

Звёзды,Ксения Бородина,
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