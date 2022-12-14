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2 часа назад

Организатор свадьбы Джигана и Самойловой заявила, что торжество стоило 23 млн рублей

Газета.Ruиещё 5

Организатор свадьбы рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой Марина Эпро раскрыла стоимость торжества в беседе с Super.

Раскрыта стоимость свадьбы Джигана и Самойловой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эпро заявила, что свадьба обошлась супругам в 23 млн руб. Большая часть средств ушла на декор, а также режиссуру и графику, которую отрисовывали за границей. Она призналась, что свадьбу пришлось организовывать за три с половиной недели. По словам Эпро, очень сложно устроить мероприятие за такой короткий промежуток, но у ее агентства большой опыт. Также сильно помогла Самойлова, которая активно участвовала в подготовке.

"Одна из трудностей - сшить огромное количество нарядов за это время Денису (настоящее имя Джигана), Оксане и деткам. Я дошивала некоторые элементы прям в день свадьбы в гримерке. Но основной сложностью было внезапное появление прямой трансляции во "ВКонтакте". Мы об этом узнали за два дня, и нужно было многое изменить в техническом плане", - поделилась Эпро.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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