Раскрыта стоимость свадьбы Джигана и Самойловой

Эпро заявила, что свадьба обошлась супругам в 23 млн руб. Большая часть средств ушла на декор, а также режиссуру и графику, которую отрисовывали за границей. Она призналась, что свадьбу пришлось организовывать за три с половиной недели. По словам Эпро, очень сложно устроить мероприятие за такой короткий промежуток, но у ее агентства большой опыт. Также сильно помогла Самойлова, которая активно участвовала в подготовке.