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57 минут назад

Настасья Самбурская объяснила, почему у нее нет детей

Super.ru

Настасья Самбурская не остается в стороне от тренда отвечать на вопросы подписчиков, она сама его задает: актриса — популярный инста-инфлюенсер (Инстаграм запрещен в РФ). А поклонники чего только не спрашивают и активно пользуются возможностью узнать о самом сокровенном.

Самбурская объяснила, почему у нее нет детей
Фото: Super.ruSuper.ru

На бестактный вопрос «Почему не сделаешь искусственное оплодотворение, если хочешь детей?» актриса, по ее же словам, сперва хотела ответить матом, но передумала. «Я хочу семью, а не ребенка», — написала она.

Настасья не оставила без комментария намек на возможное искусственное оплодотворение.

«Не думаю, что у меня настолько уж все х***о [плохо], что я не смогу встретить мужчину, а уж потом в отношениях зачать естественным путем», — написала знаменитость в личном блоге.

Неужели прежний тайный роман окончательно позади? Во всем свои плюсы: видимо, у теоретических кавалеров еще есть шанс покорить сердце завидной невесты с серьезными планами.

Звёзды,Настасья Самбурская,
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