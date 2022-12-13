Самбурская объяснила, почему у нее нет детей

Настасья Самбурская не остается в стороне от тренда отвечать на вопросы подписчиков, она сама его задает: актриса — популярный инста-инфлюенсер (Инстаграм запрещен в РФ). А поклонники чего только не спрашивают и активно пользуются возможностью узнать о самом сокровенном.

Фото: Super.ru Super.ru

На бестактный вопрос «Почему не сделаешь искусственное оплодотворение, если хочешь детей?» актриса, по ее же словам, сперва хотела ответить матом, но передумала. «Я хочу семью, а не ребенка», — написала она.

Настасья не оставила без комментария намек на возможное искусственное оплодотворение.

«Не думаю, что у меня настолько уж все х***о [плохо], что я не смогу встретить мужчину, а уж потом в отношениях зачать естественным путем», — написала знаменитость в личном блоге.