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2 часа назад

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что прибавляет женщине возраст

Мария Иглина

Телеведущая и блогер Анфиса Чехова заявила, что главными врагами женщины являются лишний вес и вредные привычки. По ее словам, они лишают красоты и прибавляют возраст. Подробностями Чехова поделилась в беседе с "Лентой.ру".

Анфиса Чехова рассказала, что прибавляет женщине возраст
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Анфиса Чехова отметила, что проблема старости женщин мучает сильнее, чем мужчин:

"Мы боимся лишних морщин, килограммов и седых волос, поэтому при первых признаках увядания ищем способы замедлить этот процесс".

При этом звезда уверена, что полнота не только визуально добавляет возраст, но и изнашивает организм Сама Чехова призналась, что много лет боролась с избыточным весом.

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А вторым секретом привлекательности Чехова назвала активность. Так, по ее словам, если включать в расписание физические нагрузки, то наладится сон, настроение станет более позитивным. Телеведущая спит по семь-восемь часов в сутки и считает это необходимым для здоровья.

"Стоит ли говорить, что, если женщина хочет выглядеть молодо, ей нужно избавиться от вредных привычек? Курение ускоряет процесс старения и способствует появлению морщин и пигментации кожи. Она становится тонкой и теряет эластичность", — добавила Чехова.

Также важно психологическое здоровье:

"Недаром говорят, что все болезни от нервов. Ментальное здоровье нуждается в таком же внимании, как и физическое".

Ранее Анфиса Чехова рассказала о своей первой работе.

Звёзды,Анфиса Чехова,
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