Айза-Лилуна Ай объявила о новом жизненном этапе

После потери рекламных контрактов из-за глупой случайности (напомним, девушка по невнимательности выложила откровенное фото в Сеть) Айза-Лилуна Ай опустила руки и не понимала, как жить дальше. Но не зря говорят, что загадочный Бали меняет людей: почти два месяца она провела на острове и теперь полна энергии и готова к новым свершениям.
«Я приехала на Бали абсолютно разбитой, без сил, не зная, с чего начать, не знала, как вообще жить дальше! Бали исцелил меня, он дал мне столько энергии, сил, буквально воскресил меня», — пишет девушка в личном блоге в Инстаграме (запрещен в РФ).
Планы у Айзы грандиозные: еще несколько бизнес-проектов, обучение, создание интернет-магазина и поездка в Дубай.
«Еще совсем недавно мне казалось, что мой мир стал маленьким и бесполезным, сейчас я увидела, насколько наша планета огромная и что мы точно можем решить хотя бы нашу судьбу! Мир открыт! Он прекрасен!» — не может нарадоваться блогерша.
Подробностями нового жизненного этапа она обещает делиться с подписчиками. В общем, от всей души поздравляем!