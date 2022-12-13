Айза-Лилуна Ай объявила о новом жизненном этапе

После потери рекламных контрактов из-за глупой случайности (напомним, девушка по невнимательности выложила откровенное фото в Сеть) Айза-Лилуна Ай опустила руки и не понимала, как жить дальше. Но не зря говорят, что загадочный Бали меняет людей: почти два месяца она провела на острове и теперь полна энергии и готова к новым свершениям.