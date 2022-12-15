Вдова Пьера Нарцисса собралась на «Евровидение»

Директор скончавшегося артиста дал WomanHit.ru эксклюзивное интервью.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Пьер Нарцисс ушёл из жизни в июне этого года. С тех пор его супруга и директор стараются продолжать его дело, чтобы сохранять память об артисте. Например, в следующем году вдова Валерия Калачева собирается… поехать на конкурс «Евровидение». Подробностями директор артиста Сергей Дворцов поделился с WomanHit.ru.

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- Сергей, скоро будет полгода, как ушёл из жизни Пьер Нарцисс, как сейчас живёт его вдова Валерия Калачева?

- В жизни Валерии все начинает налаживаться, она активно занялась своей карьерой, готовится к съёмкам нового клипа, а также записала новую песню в память о Пьере, ведь она до сих пор не может поверить, что его нет рядом.

- Кто ей оказывает поддержку?

- Это её близкие и друзья. Я, дочь Каролина и некоторые звёздные друзья, такие как Иракли, Яна Чурикова и другие. Мы даже подумываем принять участие в «Евровидении» от России.

- Почему вдруг вы решили отправиться на этот конкурс?

- Потому что в 2022-м году от Белоруссии должен был ехать Пьер, но так как он ушел, мы продолжаем его дело. Хотим с Валерией осуществить его мечту. Сейчас мы активно готовимся, дописываем альбом, у нас уже есть определённые цели — мы знаем, где нас могут принять в качестве конкурсантов. Скорее всего, на конкурсе будет песня " Криминал" или же новая композиция. Она будет презентована 19 февраля, в день его рождения.

- После вашего участия в программе «Битва экстрасенсов» в кулуарах шептались, что якобы вы обвинили некую Инессу, экстрасенса, в смерти Нарцисса. Это достаточно серьезное заявление…

- Действительно, вышел выпуск «Битвы экстрасенсов» в честь Нарцисса. Мы просто пытались прояснить ситуацию с его внезапным уходом, и поэтому туда обратились. Но я не мог утверждать, а только предполагал, что некая Инесса, возможно, была причастна. Хотя сейчас понятно, что Инесса не совершала никаких действий в отношения нашего Пьера. И хочу добавить, что если я вдруг, кого-то обидел или оскорбил этим, я очень извиняюсь. Мы, конечно, уже разобрались в данной ситуации, нашли виновных, которые спровоцировали этот скандал.

- Вы недавно рассказали, что уже собираетесь отправиться на родину Пьера. Купили билеты?