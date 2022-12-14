Феномен бэби-фейс: почему эти звезды остаются молодыми

Нежные черты лица помогают знаменитостям всегда выглядеть юными и свежими.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Острые скулы, тщательно затушеванные скульптором, впалые щеки и хищный подбородок — такие черты лица были популярны еще несколько лет назад, но мода изменилась. А точнее, вернулась к лицам, которые были привлекательны во все времена: детские щечки, распахнутый взгляд и более круглый овал лица. Именно этот типаж принято называть «бэби-фейс»: девушки, которым повезло с такими чертами, остаются юными до очень зрелого возраста.

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Эмилия Кларк

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Именно контраст детского нежного лица и железного характера стал залогом успеха Дейнерис Таргариен в «Игре престолов». К тому же, у Эмилии невероятно подвижная мимика, которая делает ее еще более юной и привлекательной.

Эмма Бантон

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Недаром певицу называли «Baby spice», когда она выступала в группе. Широкие брови, округлый подбородок и пухлые щечки позволяют ей молодо выглядеть и сейчас, хотя Эмма давно перешагнула сорокалетний порог.

Риз Уизерспун

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Еще одна голубоглазая красотка может похвастаться нестареющим лицом: она была очаровательной в «Блондинке закона» и выглядит по-прежнему молодо в новых проектах. Секрет Риз в нежных щечках с выраженными комками Биша, от которых по необъяснимой причине так многие сейчас стараются избавиться.

Миранда Керр

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Бывшая жена Орландо Блума, как и другие Ангелы известного бренда, отличается миловидным лицом. Помимо мягких щек и подбородка, Миранду отличают ямочки на щеках: это еще одна черта, которая делает лицо моложе и приятнее.

Селена Гомез

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Эта певица, кажется, перестала взрослеть в восемнадцать. Несмотря на постоянную критику, Селена не старается сконтурировать овал лица и подчеркивает щеки нежными персиковыми румяна.

Кстати, этим приемом можете пользоваться и вы: нанесите продукт на выступающие части щек и растушуйте в направлении к вискам.

Как создать эффект «бэби-фейс» самостоятельно

Если от природы у вас нет таких округлых черт лица, их можно немного подредактировать.