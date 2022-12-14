Кайли Дженнер показала тело в латексном бикини

Американская бизнесвумен и модель Кайли Дженнер показала тело в откровенном купальнике и порадовала фанатов. Соотвествующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Знаменитость разместила серию фото, на которых она позирует у бассейна в латексном бикини черного цвета и меховых ботинках. При этом ее образ дополняют белый халат и солнцезащитные очки.

Lenta.ru