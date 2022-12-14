Ирина Аллегрова назвала свой главный недостатк

Певица Ирина Аллегрова в беседе с изданием "7Дней" раскрыла свой главный недостаток.
"У меня ужасный характер. Прощаю все, забываю все. Могу вспылить в две секунды. Не люблю пускать себе в душу, если я этого не хочу", - поделилась артистка.
Также она объяснила, что может рассказать многое о себе человеку, которому доверяет.
"Шальная императрица" добавила, что ей удалось стать популярной, однако стать любимой оказалось сложнее. У Аллегровой было несколько романов, которые закончились расставанием.