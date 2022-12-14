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1 час назад

Бывший муж Анастасии Заворотнюк раскрыл шокирующие подробности о ее семье

РИА "ФедералПресс"

Актриса Анастасия Заворотнюк уже 2 года борется с раком мозга. Первый муж артистки Олаф Шварцкопф поделился причинами развития заболевания.

Бывший муж Заворотнюк раскрыл подробности о ее семье
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Я не знаю, как сейчас чувствует себя Настя, мы давно не общаемся. Последний раз я ее видел в 1995 году в Таганском ЗАГСе Москвы, где мы разводились», – рассказал Шварцкопф.

Он отметил, что хотел бы поддержать ее и позвонить, но это вряд ли понравится ее нынешнему мужу Петру Чернышеву. Олаф также добавил, что Анастасии нужно было регулярно обследоваться и тщательно подумать перед процедурой ЭКО.

«Я так говорю, потому что знаю, что в возникновении рака играет роль и генетика, а у Насти дедушка болел онкологией», – подчеркнул бывший муж актрисы.

Дедушка Заворотнюк, по словам Шварцкопфа, мучился сильными болями, не выдержал страданий и свел счеты с жизнью. Олаф пожелал актрисе выздоровления, пишет «ProЗвезд».

Звёзды,Петр Чернышев,Анастасия Заворотнюк,
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