Бывший муж Заворотнюк раскрыл подробности о ее семье

Актриса Анастасия Заворотнюк уже 2 года борется с раком мозга. Первый муж артистки Олаф Шварцкопф поделился причинами развития заболевания.
«Я не знаю, как сейчас чувствует себя Настя, мы давно не общаемся. Последний раз я ее видел в 1995 году в Таганском ЗАГСе Москвы, где мы разводились», – рассказал Шварцкопф.
Он отметил, что хотел бы поддержать ее и позвонить, но это вряд ли понравится ее нынешнему мужу Петру Чернышеву. Олаф также добавил, что Анастасии нужно было регулярно обследоваться и тщательно подумать перед процедурой ЭКО.
«Я так говорю, потому что знаю, что в возникновении рака играет роль и генетика, а у Насти дедушка болел онкологией», – подчеркнул бывший муж актрисы.
Дедушка Заворотнюк, по словам Шварцкопфа, мучился сильными болями, не выдержал страданий и свел счеты с жизнью. Олаф пожелал актрисе выздоровления, пишет «ProЗвезд».