Бородина призналась, жалеет ли о разводе с Омаровым

Телеведущая Ксения Бородина в соцсети заявила, что не испытывает сожаления из-за решения разойтись с бизнесменом Курбаном Омаровым. Знаменитости официально развелись в прошлом году после шести лет брака.
"Когда только развелась, были мысли, что надо было это сделать, когда Теоне (общей дочери Бородиной и Омарова - прим. "Газеты.Ru") было 6 месяцев", - призналась Бородина.
При этом телеведущая отметила, что дочери удалось "пожить с отцом" несколько лет.
По словам Бородиной, брак и развод с Омаровым стали для нее "опытом".
"Значит, так было нужно, но больше таких людей в своей жизни я бы встретить не хотела", - говорит она.