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23 минуты назад

Анастасия Костенко заявила, что хочет десять детей

Газета.Ru

Модель и блогерша Анастасия Костенко в своем Instagram ответила на вопрос подписчицы о том, сколько бы хотела детей в будущем. "Вам так идет быть родителями! Пример всем", - написала пользовательница.

Анастасия Костенко заявила, что хочет десять детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Спасибо большое! Ну, я думаю, десять! Готовься сегодня вечером", - обратилась звезда к мужу Дмитрию Тарасову.

Костенко и Тарасов поженились в 2018 году. У знаменитостей трое детей - дочери Милана и Ева, а также сын Алексей. У футболиста есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко. Второй женой Тарасова стала Ольга Бузова, с которой он развелся в 2016 году.

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