Анастасия Костенко заявила, что хочет десять детей

Модель и блогерша Анастасия Костенко в своем Instagram ответила на вопрос подписчицы о том, сколько бы хотела детей в будущем. "Вам так идет быть родителями! Пример всем", - написала пользовательница.

"Спасибо большое! Ну, я думаю, десять! Готовься сегодня вечером", - обратилась звезда к мужу Дмитрию Тарасову .

Костенко и Тарасов поженились в 2018 году. У знаменитостей трое детей - дочери Милана и Ева, а также сын Алексей. У футболиста есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко. Второй женой Тарасова стала Ольга Бузова, с которой он развелся в 2016 году.