Возлюбленный Волочковой устроил ей тайную помолвку

Вчера днем Анастасия Волочкова сообщила, что скоро выйдет замуж, а вечером возлюбленный устроил ей тайную помолвку — что бы это ни значило. «Я вообще не была готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье», — эмоционально подписала Анастасия фотографию в своем инстаграм-аккаунте (Инстаграм запрещен в РФ).

Фото: Super.ru Super.ru

Подписчики в заявления балерины не верят: новые отношения развиваются чересчур быстро. Но находятся и те, кто за ее роман переживает, как за свой. «Настя, счастье любит тишину! Не надо все тайны выставлять на публику, а то через месяц бросит вас жених, тогда что будете рассказывать?» — пишет поклонница. А самые преданные фанаты просто желают Анастасии счастья. Несмотря на то, что имени возлюбленного она так и не раскрыла.