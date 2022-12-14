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10 минут назад

Возлюбленный Анастасии Волочковой устроил ей тайную помолвку

Super.ruиещё 3

Вчера днем Анастасия Волочкова сообщила, что скоро выйдет замуж, а вечером возлюбленный устроил ей тайную помолвку — что бы это ни значило. «Я вообще не была готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье», — эмоционально подписала Анастасия фотографию в своем инстаграм-аккаунте (Инстаграм запрещен в РФ).

Возлюбленный Волочковой устроил ей тайную помолвку
Фото: Super.ruSuper.ru

Подписчики в заявления балерины не верят: новые отношения развиваются чересчур быстро. Но находятся и те, кто за ее роман переживает, как за свой. «Настя, счастье любит тишину! Не надо все тайны выставлять на публику, а то через месяц бросит вас жених, тогда что будете рассказывать?» — пишет поклонница. А самые преданные фанаты просто желают Анастасии счастья. Несмотря на то, что имени возлюбленного она так и не раскрыла.

Напомним, что заявление о свадьбе балерина сделала в рамках скандала со свахой из Екатеринбурга, которая обвинила Волочкову в некорректном поведении и заигрываниях с ее мужем. Та опровергла историю, заявив, что у нее есть избранник.

Звёзды,Анастасия Волочкова,
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