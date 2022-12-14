Заворотнюк переезжает в Дубай

Девушке пришлось оставить тяжело больную мать ради жениха.

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Несколько лет Анна Заворотнюк проживала в США, где она получила образование. Однако в Россию ее заставила вернуться мама, которая более двух лет борется с тяжелым недугом. Известно, что у актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружили злокачественное новообразование мозга. Сейчас она ведет затворнический образ жизни. Новость о болезни актрисы стала настоящей трагедией для всех членов семьи. Анна впала в депрессию. Это привело ее к расстройству пищевого поведения. Девушка сильно похудела. Справиться с проблемой Заворотнюк-младшей удалось после обращения к специалисту.

Спустя время дочь актрисы пришла в себя и начала жить своей жизнью, а не сидеть рядом с мамой безотрывно. Она нередко перекладывает заботу об актрисе на других членов семьи. Пользователи сети долгое время не могли понять поведение Анны и считали его абсурдным. Но девушка не раз говорила, что в какой-то момент поняла одну важную вещь, что ее мама не захотела бы видеть ее несчастной. Теперь звездная наследница часто путешествует и похоже, что актриса не будет против, если дочь и вовсе освоится в другой стране.