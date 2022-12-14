Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

Сальма Хайек в голом платье появилась на премьере

Газета.Ru

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек посетила премьерный показ фильма "Кот в сапогах: Последнее желание". Фотографии с красной дорожки появились на Daily Mail.

Сальма Хайек в голом платье появилась на премьере
Фото: Газета.RuГазета.Ru

56-летняя Сальма Хайек позировала фотографам в элегантном нежно-голубом платье в пол с прозрачным корсетным лифом, расшитым пайетками, и объемной многослойной юбкой из органзы.

Газета.Ru

Актриса сделала "мокрую" укладку и насыщенный макияж с акцентом на глаза. На мероприятии к звезде присоединился ее давний друг и партнер по фильмам Антонио Бандерас, который был одет в синие брюки, вишневую водолазку и синюю куртку-косуху.

Сальма Хайек недавно закончила работать на съемках сразу двух фильмов: "Кот в сапогах: Последнее желание" и "Последний танец Мэджика Майка". Летом актриса начала сниматься в новой картине Анджелины Джоли "Без крови".

Звёзды,Антонио Бандерас,Сальма Хайек,Анджелина Джоли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители