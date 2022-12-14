Сальма Хайек в голом платье появилась на премьере

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек посетила премьерный показ фильма "Кот в сапогах: Последнее желание". Фотографии с красной дорожки появились на Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

56-летняя Сальма Хайек позировала фотографам в элегантном нежно-голубом платье в пол с прозрачным корсетным лифом, расшитым пайетками, и объемной многослойной юбкой из органзы.

Газета.Ru

Актриса сделала "мокрую" укладку и насыщенный макияж с акцентом на глаза. На мероприятии к звезде присоединился ее давний друг и партнер по фильмам Антонио Бандерас, который был одет в синие брюки, вишневую водолазку и синюю куртку-косуху.