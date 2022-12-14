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32 минуты назад

Стилист Рогов раскритиковал Киркорова за "узкие штанишки, в которые свалилось что-то"

Газета.Ruиещё 2

Стилисты Александр Рогов и Гоша Карцев оценили выход народного артиста РФ Филиппа Киркорова на вечеринке телеканала «МУЗ-ТВ». Своим мнением эксперты поделились в новом видео на YouTube-канале «ROGOV LIVE».

Рогов раскритиковал Киркорова за "узкие штанишки, в которые свалилось что-то"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Александр Рогов и Гоша Карцев обсудили наряды, выбранные звездами для вечеринки по случаю 26-летия телеканала «МУЗ-ТВ», которая прошла 11 ноября в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. В частности, стилисты оценили выход Филиппа Киркорова.

«Я вообще не понимаю, что происходит с Филиппом. Да, он всегда перебарщивал в стиле, да, он всегда тю-тю, да, это всегда сложно… Но тут какая-то абсолютная дисгармония, абсолютнейшее нарушение всех пропорций. Вот эти узкие штанишки, в которые свалилось что-то, причем не факт, что это то, что мы думаем, возможно, там носки. И вообще ужасно», — высказался Рогов.

Рогов отметил, что Киркоров сменил стилиста, и это заметным образом отразилось на его выходах. «Мы видим здесь удивительное сочетание брендов, потому что это Louis Vuitton, видимо, Philipp Plein, мне так кажется, а внизу это JW Anderson — ботинки с массивной цепью. Это уже что-то новенькое для Филиппа Бедросовича, потому что он начал миксовать бренды. В большинстве случаев он использует total look'и одного конкретного модного Дома. Но я считаю, что это очень плохо, и даже как будто бы смеяться неприлично», — добавил он.

По словам Рогова, Киркорову следовало бы надеть более свободные брюки, чтобы сбалансировать силуэт.

«Мне кажется, это очень скучно для него. Меня смущают карго с этой обувью, косуха с этими штанами. Еще эта звезда во лбу, конечно...» — добавил Карцев.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что стилисты Рогов и Карцев «прошлись» по наряду Бузовой.

Звёзды,Александр Рогов,Филипп Киркоров,Louis Vuitton,
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