Рогов раскритиковал Киркорова за "узкие штанишки, в которые свалилось что-то"

«Я вообще не понимаю, что происходит с Филиппом. Да, он всегда перебарщивал в стиле, да, он всегда тю-тю, да, это всегда сложно… Но тут какая-то абсолютная дисгармония, абсолютнейшее нарушение всех пропорций. Вот эти узкие штанишки, в которые свалилось что-то, причем не факт, что это то, что мы думаем, возможно, там носки. И вообще ужасно», — высказался Рогов.

Рогов отметил, что Киркоров сменил стилиста, и это заметным образом отразилось на его выходах. «Мы видим здесь удивительное сочетание брендов, потому что это Louis Vuitton, видимо, Philipp Plein, мне так кажется, а внизу это JW Anderson — ботинки с массивной цепью. Это уже что-то новенькое для Филиппа Бедросовича, потому что он начал миксовать бренды. В большинстве случаев он использует total look'и одного конкретного модного Дома. Но я считаю, что это очень плохо, и даже как будто бы смеяться неприлично», — добавил он.