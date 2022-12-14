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1 час назад

Дуа Липа начала встречаться с рэпером Джеком Харлоу

Lenta.ru

27-летняя британская певица Дуа Липа начала встречаться с рэпером Джеком Харлоу. Об этом пишет PageSix.

Дуа Липа начала встречаться с рэпером Джеком Харлоу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отмечает издание, звезды вступили в отношения после встречи Variety Hitmakers в Лос-Анджелесе, которая состоялась в ноябре. По словам источников, с тех пор музыканты «постоянно общаются».

Инсайдеры также отмечают, что Харлоу «очень заинтересован» в Дуа Липе и решительно собирается продолжать роман, поскольку «всегда был ее поклонником».

Возлюбленные были замечены по отдельности в одном из ресторанов в Нью-Йорке. Это произошло на следующий день после выступления певицы на Z100 Jingle Ball, куда прилетел рэпер.

Недавно девушку застали на свидании с комиком Тревором Ноа, заподозрив пару в романе. Однако вскоре эта информация была опровергнута. Источники сообщили, что встреча была дружеская. До Харлоу Дуа Липа встречалась с братом моделей Джиджи и Беллы Хадид Анваром. Пара рассталась в декабре 2021 года после двух лет отношений.

Ранее было названо имя новой возлюбленной рэпера Тимати.

Звёзды,Белла Хадид,Тимати,
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