Бритни Спирс "выразила свою свободу", снявшись обнаженной в душе

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась с подписчиками личного блога новым провокационным видео.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В новом видеоролике 41-летняя Бритни Спирс танцует в душе под песню LL Cool J «Doin' It». Из одежды на певице лишь миниатюрные красные плавки от купальника, а обнаженную грудь она прикрывает руками.

«Мне 41 год, и я наконец выражаю свою свободу, мне никогда еще не было лучше! В этом году моей страстью стало научиться любить себя. Я лучше была бы голой, чем носила бы свою кожу!» — прокомментировала новое «выступление» Бритни.

В комментариях поклонники певицы в очередной раз выразили беспокойство по поводу ее эмоционального состояния. «С такими видео будьте осторожны, опекунство может вернуться», «Бритни, почему ты все время раздеваешься, чтобы показать свою свободу», «Остановите ее наконец!» — написали пользователи сети.

Но нашлись и те, кто выступил в защиту певицы. «Поймите, эта женщина была под контролем более десяти лет. Наконец-то она контролирует то, что публикует. Если вам не нравится то, что она публикует, просто отпишитесь», — посоветовал хейтерам один из поклонников звезды.