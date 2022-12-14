Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
47 минут назад

Бритни Спирс "выразила свою свободу", снявшись обнаженной в душе

Газета.Ru

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась с подписчиками личного блога новым провокационным видео.

Бритни Спирс "выразила свою свободу", снявшись обнаженной в душе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В новом видеоролике 41-летняя Бритни Спирс танцует в душе под песню LL Cool J «Doin' It». Из одежды на певице лишь миниатюрные красные плавки от купальника, а обнаженную грудь она прикрывает руками.

«Мне 41 год, и я наконец выражаю свою свободу, мне никогда еще не было лучше! В этом году моей страстью стало научиться любить себя. Я лучше была бы голой, чем носила бы свою кожу!» — прокомментировала новое «выступление» Бритни.

В комментариях поклонники певицы в очередной раз выразили беспокойство по поводу ее эмоционального состояния. «С такими видео будьте осторожны, опекунство может вернуться», «Бритни, почему ты все время раздеваешься, чтобы показать свою свободу», «Остановите ее наконец!» — написали пользователи сети.

Но нашлись и те, кто выступил в защиту певицы. «Поймите, эта женщина была под контролем более десяти лет. Наконец-то она контролирует то, что публикует. Если вам не нравится то, что она публикует, просто отпишитесь», — посоветовал хейтерам один из поклонников звезды.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс поделилась редким совместным кадром с мужем Сэмом Асгари.

Звёзды,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители