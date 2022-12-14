Самый дорогой билет за столик в "правительственной ложе" обойдется в 900 тысяч рублей. Такую цену гости заплатят за столик из 9 человек. В билет включен бокал игристого вина и ужин от шеф-поваров: сельдь под шубой с сусальным золотом и свекольным желе, краб темпура с соусом васаби, филе дикого сибаса и ризото с зелеными овощами и другие закуски и горячие блюда, а также десерт.