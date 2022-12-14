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1 час назад

"КП": билеты на новогодний концерт Лепса стоят миллион рублей

Мария Каткова

Билеты на концерт Лепса в новогоднюю ночь продают за миллион рублей. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Самый дорогой билет за столик в "правительственной ложе" обойдется в 900 тысяч рублей. Такую цену гости заплатят за столик из 9 человек. В билет включен бокал игристого вина и ужин от шеф-поваров: сельдь под шубой с сусальным золотом и свекольным желе, краб темпура с соусом васаби, филе дикого сибаса и ризото с зелеными овощами и другие закуски и горячие блюда, а также десерт.

Лепс заявил об уходе из жизни автора его хитов

Вместе с Лепсом на сцене Барвиха luxury village выступит также Анна Asti. Цена билетов варьируется от 50 до 180 тысяч рублей за человека.

Ранее сообщалось, что Лепс заявил, что завтра же ушел бы со сцены.

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