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49 минут назад

Жена Басты Елена Вакуленко раскрыла секрет своей молодости

runews24.ru

В своем блоге она рассказала, что приложила для этого немало усилий.

Жена Басты раскрыла секрет своей молодости
Фото: runews24.rurunews24.ru

41-летняя жена музыканта и продюсера Василия Вакуленко Елена раскрыла секрет своей молодости.

На своей странице в социальных сетях Елена ответила подписчикам на вопрос, как ей удается выглядеть молодо.

Она призналась, что выглядит так потому, что похудела, стала высыпаться и правильно питаться, а также подобрала правильный для себя косметический уход.

По словам супруги Басты, спорт и диета даются ей с трудом, но она делает усилие над собой, демонстрируя достойный результат. Лишь в отпуске она дает себе возможность расслабиться.

Звёзды,Баста,Елена Вакуленко,
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