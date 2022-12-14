Жена Басты раскрыла секрет своей молодости

В своем блоге она рассказала, что приложила для этого немало усилий.
41-летняя жена музыканта и продюсера Василия Вакуленко Елена раскрыла секрет своей молодости.
На своей странице в социальных сетях Елена ответила подписчикам на вопрос, как ей удается выглядеть молодо.
Она призналась, что выглядит так потому, что похудела, стала высыпаться и правильно питаться, а также подобрала правильный для себя косметический уход.
По словам супруги Басты, спорт и диета даются ей с трудом, но она делает усилие над собой, демонстрируя достойный результат. Лишь в отпуске она дает себе возможность расслабиться.