Жена Басты раскрыла секрет своей молодости

В своем блоге она рассказала, что приложила для этого немало усилий.

Фото: runews24.ru runews24.ru

41-летняя жена музыканта и продюсера Василия Вакуленко Елена раскрыла секрет своей молодости.

На своей странице в социальных сетях Елена ответила подписчикам на вопрос, как ей удается выглядеть молодо.

Она призналась, что выглядит так потому, что похудела, стала высыпаться и правильно питаться, а также подобрала правильный для себя косметический уход.