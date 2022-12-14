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51 минуту назад

48-летняя Пенелопа Крус вышла в свет в мини-платье и колготках в сетку

Газета.Ru

Испанская актриса Пенелопа Крус посетила премьеру своего фильма «Необъятность» в Париже. Фотографии с красной дорожки появились на Daily Mail.

Пенелопа Крус вышла в свет в мини-платье и колготках в сетку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

48-летняя актриса появилась на красной дорожке в ультракоротком твидовом платье-пиджаке от французского модного дома Chanel. Звезда дополнила образ телесными колготками в сетку, лакированными туфлями на высоком каблуке, стеганной сумкой 2.55 Chanel и эффектными серьгами-люстрами. Пенелопа Крус сделала яркий макияж с акцентом на глаза, а волосы частично собрала наверх при помощи объемного черного банта.

Фильм «Необъятность», в котором Пенелопа Крус сыграла главную женскую роль, рассказывает о матери троих детей, которая страдает от насилия со стороны мужа ради своих детей. Семейная жизнь становится еще более невыносимой, когда 12-летняя дочь главной героини пытается всех убедить, что она мальчик. После неудачных попыток переубедить дочь героиня Крус встает на сторону ребенка.

«Я играла так много матерей. И я думаю, что это не случайно. У меня очень сильный материнский инстинкт, и меня завораживает то, что происходит внутри любой семьи», — рассказала Пенелопа Крус на премьере фильма.

Ранее сообщалось, что 56-летняя Сальма Хайек в голом платье появилась на премьере с Антонио Бандерасом.

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