Тодоренко раскрыла секреты счастливого брака

«Я очень люблю своего мужа, вот что я могу сказать. Знаю, что с ним нахожусь под защитой. Как за каменной стеной. Он умеет рассудить справедливо, правильно. Четко и тактично высказаться, никого не обидев, но вынудив человека задуматься», — поделилась телеведущая.