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2 часа назад

Регина Тодоренко раскрыла секреты счастливого брака

Мослента

Секретами счастливого брака с певцом Владом Топаловым поделилась телеведущая Регина Тодоренко в интервью Teleprogramma.pro. Знаменитость рассказала, что недавно супруг заступился за нее перед хейтерами, упрекавшими ее в беспечности после рождения ребенка.

Тодоренко раскрыла секреты счастливого брака
Фото: МослентаМослента

«Я очень люблю своего мужа, вот что я могу сказать. Знаю, что с ним нахожусь под защитой. Как за каменной стеной. Он умеет рассудить справедливо, правильно. Четко и тактично высказаться, никого не обидев, но вынудив человека задуматься», — поделилась телеведущая.

Тодоренко добавила, что их с Топаловым сплотило воспитание детей.

«Это два маленьких человека, сделавших нас с мужем абсолютно счастливыми людьми. Они поменяли нашу жизнь кардинально», — призналась она.

Звёзды,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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