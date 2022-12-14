Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
24 минуты назад

Звезда "Уэнсдей" Кристина Риччи завершила свой развод с первым мужем, которого обвиняла в абьюзе

Газета.Ruиещё 1

Звезда сериалов «Уэнсдей» и «Шершни» Кристина Риччи официально завершила свой развод с первым мужем, кинопродюсером Джеймсом Хердегеном, сообщает PageSix.

Звезда "Уэнсдей" развелась с мужем, которого обвиняла в абьюзе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бракоразводный процесс бывших супругов длился около двух лет и сопровождался громкими скандалами. Объявляя о расставании с супругом, Риччи обвинила его в физическом насилии.

По решению суда Кристина получит в единоличную собственность дом в Калифорнии, но разделит с Джеймсом деньги от предстоящей продажи их общей квартиры в Нью-Йорке. Также актриса не должна будет делиться с экс-мужем гонорарами за свои роли в кино.

В то же время Хердеген оставит в личной собственности автомобиль Subaru и свои личные вещи, а также получит единовременный платеж от бывшей супруги в размере $189 687.

Помимо этого, бывшая пара разделит совместную опеку над их общим 8-летним сыном Фредди. Уточняется, что Риччи будет иметь решающее слово в принятии решения об образовании ребенка, а также будет лично покрывать все его медицинские расходы.

В октябре 2021 года Риччи вышла замуж повторно. Ее избранником стал парикмахер Марк Хэмптон, от которого она родила дочь Клеопатру.

Звёзды,Кристина Риччи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители