Звезда "Уэнсдей" развелась с мужем, которого обвиняла в абьюзе

Звезда сериалов «Уэнсдей» и «Шершни» Кристина Риччи официально завершила свой развод с первым мужем, кинопродюсером Джеймсом Хердегеном, сообщает PageSix.

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Бракоразводный процесс бывших супругов длился около двух лет и сопровождался громкими скандалами. Объявляя о расставании с супругом, Риччи обвинила его в физическом насилии.

По решению суда Кристина получит в единоличную собственность дом в Калифорнии, но разделит с Джеймсом деньги от предстоящей продажи их общей квартиры в Нью-Йорке. Также актриса не должна будет делиться с экс-мужем гонорарами за свои роли в кино.

В то же время Хердеген оставит в личной собственности автомобиль Subaru и свои личные вещи, а также получит единовременный платеж от бывшей супруги в размере $189 687.

Помимо этого, бывшая пара разделит совместную опеку над их общим 8-летним сыном Фредди. Уточняется, что Риччи будет иметь решающее слово в принятии решения об образовании ребенка, а также будет лично покрывать все его медицинские расходы.