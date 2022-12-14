Звезда "Уэнсдей" развелась с мужем, которого обвиняла в абьюзе

Звезда сериалов «Уэнсдей» и «Шершни» Кристина Риччи официально завершила свой развод с первым мужем, кинопродюсером Джеймсом Хердегеном, сообщает PageSix.
Бракоразводный процесс бывших супругов длился около двух лет и сопровождался громкими скандалами. Объявляя о расставании с супругом, Риччи обвинила его в физическом насилии.
По решению суда Кристина получит в единоличную собственность дом в Калифорнии, но разделит с Джеймсом деньги от предстоящей продажи их общей квартиры в Нью-Йорке. Также актриса не должна будет делиться с экс-мужем гонорарами за свои роли в кино.
В то же время Хердеген оставит в личной собственности автомобиль Subaru и свои личные вещи, а также получит единовременный платеж от бывшей супруги в размере $189 687.
Помимо этого, бывшая пара разделит совместную опеку над их общим 8-летним сыном Фредди. Уточняется, что Риччи будет иметь решающее слово в принятии решения об образовании ребенка, а также будет лично покрывать все его медицинские расходы.
В октябре 2021 года Риччи вышла замуж повторно. Ее избранником стал парикмахер Марк Хэмптон, от которого она родила дочь Клеопатру.