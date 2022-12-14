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1 час назад

Стилисты обругали фигуру Бузовой в платье бренда H&M

Lenta.ruиещё 2

Российские стилисты Александр Рогов и Гоша Карцев оценили наряд певицы Ольги Бузовой с вечеринки телеканала «МУЗ-ТВ». Ролик на эту тему опубликован на YouTube-канале «Рогов Live».

Стилисты обругали фигуру Бузовой в платье бренда H&M
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Поп-исполнительница посетила мероприятие в платье-пачке красного цвета с короткой юбкой спереди и длинным шлейфом из ассортимента массмаркетового бренда H&M. Образ знаменитости дополнили колготки в сетку, босоножки в тон одежды, а также массивные блестящие серьги-дорожки. При этом ее волосы были собраны в пучок, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

Собеседники обругали платье Бузовой, поскольку посчитали, что его неудачная посадка портит ее фигуру. «Платье по росту не подходит. Талия расположена очень высоко, и она выглядит, как будто беременная. Ноги выглядят некомплиментарно. Платье должно касаться пола, а оно похоже на детское», — высказался Рогов, а Карцев, в свою очередь, согласился с фразой соведущего.

В августе Рогов назвал три модных тренда осени 2022 года и посоветовал внедрить их в гардероб. Так, по словам эксперта, популярность набирает преппи — стиль студентов элитных колледжей, для которого характерны юбки в складку, блейзеры, платья-трапеции, трикотажные жилеты. Кроме того, он отметил актуальность корсетов и нарядов из денима.

Звёзды,Александр Рогов,
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