Певица Адель назвала причину закрытости в личной жизни

Знаменитость не собирается повторять прежние ошибки.

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Известная британская певица Адель считается одной из самых закрытых звезды шоу-бизнеса в плане личной жизни.

Даже тот факт, что не так давно она снова вышла замуж, ее поклонники узнали после скромной свадьбы и не от нее самой.

Адель крайне редко и крайне скупо рассказывает о том, что происходит в ее жизни вне пределов сцены и студии.Тем не менее, недавно она все-таки рассказала о причинах своей закрытости, главной из них назвав публичную прошлую семейную жизнь.