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1 час назад

Певица Адель назвала причину закрытости в личной жизни

Inc-News

Знаменитость не собирается повторять прежние ошибки.

Певица Адель назвала причину закрытости в личной жизни
Фото: Inc-NewsInc-News

Известная британская певица Адель считается одной из самых закрытых звезды шоу-бизнеса в плане личной жизни.

Даже тот факт, что не так давно она снова вышла замуж, ее поклонники узнали после скромной свадьбы и не от нее самой.

Адель крайне редко и крайне скупо рассказывает о том, что происходит в ее жизни вне пределов сцены и студии.Тем не менее, недавно она все-таки рассказала о причинах своей закрытости, главной из них назвав публичную прошлую семейную жизнь.

В 2019 году исполнительница развелась со своим мужем Саймоном Коннеки после семи лет совместной жизни именного из-за того, считает Адель, что она слишком часто и даже в своих песнях делилась своими переживаниями и тайнами. Повторять этого певица не хочет.

Звёзды,Адель,
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