Певица Адель назвала причину закрытости в личной жизни

Знаменитость не собирается повторять прежние ошибки.
Известная британская певица Адель считается одной из самых закрытых звезды шоу-бизнеса в плане личной жизни.
Даже тот факт, что не так давно она снова вышла замуж, ее поклонники узнали после скромной свадьбы и не от нее самой.
Адель крайне редко и крайне скупо рассказывает о том, что происходит в ее жизни вне пределов сцены и студии.Тем не менее, недавно она все-таки рассказала о причинах своей закрытости, главной из них назвав публичную прошлую семейную жизнь.
В 2019 году исполнительница развелась со своим мужем Саймоном Коннеки после семи лет совместной жизни именного из-за того, считает Адель, что она слишком часто и даже в своих песнях делилась своими переживаниями и тайнами. Повторять этого певица не хочет.