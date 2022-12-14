Решетова раскрыла способы похудеть перед Новым годом

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла способы похудеть за несколько дней до Нового года. Размышлениями на данную тему она поделилась в своем Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь знаменитость посоветовала из ежедневного рациона исключить сахар и сократить углеводы. «Уйдет лишняя вода, лицо будет более рельефным, а фигура — точеной. Если нужно экстренно влезть в платье — отличный вариант без жестких диет», — рассказала Решетова.

Помимо этого, манекенщица призвала подписчиц отказаться от алкоголя, особенно если есть проблемы с отеками вокруг глаз. Кроме того, на внутреннее состояние и внешний вид благоприятно влияет прием витаминных комплексов, считает инфлюэнсерша.