Татьяна Терешина снялась топлес в ванной

Звезда Hi-Fi Татьяна Терешина снялась топлес перед зеркалом в ванной. Соответствующий снимок певица опубликовала в своих социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На фото Татьяна Терешина стоит перед зеркалом в ванной комнате и прикрывает свою грудь халатом. Известно, что певица любит провоцировать "хейтеров и ханжей", публично демонстрируя свое тело.

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