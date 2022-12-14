Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

Певица Татьяна Терешина снялась топлес в ванной

Мария Иглина

Звезда Hi-Fi Татьяна Терешина снялась топлес перед зеркалом в ванной. Соответствующий снимок певица опубликовала в своих социальных сетях.

Татьяна Терешина снялась топлес в ванной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фото Татьяна Терешина стоит перед зеркалом в ванной комнате и прикрывает свою грудь халатом. Известно, что певица любит провоцировать "хейтеров и ханжей", публично демонстрируя свое тело.

Социальные сети

Анфиса Чехова рассказала, что прибавляет женщине возраст

У артистки двое детей — восьмилетняя Айрис и трехлетний Арсений-Остап. В августе 2022 года Терешина приняла решение расстаться с супругом бизнесменом Олегом Курбатовым из-за его инфантильности.

Ранее 58-летняя модель из Австралии показала плоский живот.

Звёзды,Олег Курбатов,Татьяна Терешина,Анфиса Чехова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители