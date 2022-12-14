Татьяна Терешина снялась топлес в ванной

Звезда Hi-Fi Татьяна Терешина снялась топлес перед зеркалом в ванной. Соответствующий снимок певица опубликовала в своих социальных сетях.
На фото Татьяна Терешина стоит перед зеркалом в ванной комнате и прикрывает свою грудь халатом. Известно, что певица любит провоцировать "хейтеров и ханжей", публично демонстрируя свое тело.
У артистки двое детей — восьмилетняя Айрис и трехлетний Арсений-Остап. В августе 2022 года Терешина приняла решение расстаться с супругом бизнесменом Олегом Курбатовым из-за его инфантильности.