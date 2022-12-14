Бородина высказалась о Лель и пришельцах

Телеведущая Ксения Бородина высмеяла слова певицы Кати Лель про контакт с инопланетянами. Подробностями Бородина поделилась в своем Telegram-канале.
Так, телеведущая показала отрывок из шоу с участием Кати Лель. В нем певица слушала женщину, которая утверждала, что понимает язык пришельцев. Эксперт продемонстрировала свои способности, а затем Лель одобрительно кивнула.
По мнению Бородиной, исполнительница "заигралась" в историю с инопланетянами:
"Интересно, она понимает этот "язык"? Пусть ответит что-то".