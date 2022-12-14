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44 минуты назад

"Заигралась в эту историю": Ксения Бородина высказалась о Кате Лель и пришельцах

Мария Иглина

Телеведущая Ксения Бородина высмеяла слова певицы Кати Лель про контакт с инопланетянами. Подробностями Бородина поделилась в своем Telegram-канале.

Бородина высказалась о Лель и пришельцах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, телеведущая показала отрывок из шоу с участием Кати Лель. В нем певица слушала женщину, которая утверждала, что понимает язык пришельцев. Эксперт продемонстрировала свои способности, а затем Лель одобрительно кивнула.

Бородина пожаловалось на жадных экс-мужей

По мнению Бородиной, исполнительница "заигралась" в историю с инопланетянами:

"Интересно, она понимает этот "язык"? Пусть ответит что-то".

Ранее Татьяна Терешина снялась топлес в ванной.

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