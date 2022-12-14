Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
30 минут назад

Экс-возлюбленная Тимати пожаловалась на утрату новогоднего настроения

Мослентаиещё 2

На утрату новогоднего настроения пожаловалась в личном Telegram-канале экс-возлюбленная рэпера Тимати, известная модель Анастасия Решетова.

Решетова пожаловалась на утрату новогоднего настроения
Фото: МослентаМослента

«Пока все готовятся к праздникам, я заметила у себя тенденцию: с каждым Новым годом его значение в моих глазах сильно уменьшается. Когда мне было 18-20 лет, сердце замирало в предвкушении праздника. Сейчас, наверное, мое сознание стало более практичным, и я начала меньше поддаваться влиянию этой сказки», — написала 26-летняя знаменитость.

Одной из причин отсутствия праздничного настроения Решетова назвала смену локации: в теплых странах, например, в Дубае, «ощущение волшебной зимы точно стирается».

При этом модель отметила, что из детства у нее осталось много приятных воспоминаний, связанных с зимними праздниками. Поэтому она планирует «взять себя в руки и вернуть внутреннего ребенка», чтобы устраивать сказку, которую ей на Новый года дарили родители, для собственного сына Ратмира.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители