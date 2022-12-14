Решетова пожаловалась на утрату новогоднего настроения

«Пока все готовятся к праздникам, я заметила у себя тенденцию: с каждым Новым годом его значение в моих глазах сильно уменьшается. Когда мне было 18-20 лет, сердце замирало в предвкушении праздника. Сейчас, наверное, мое сознание стало более практичным, и я начала меньше поддаваться влиянию этой сказки», — написала 26-летняя знаменитость.