Лопес сняли за поцелуями с Аффлеком во время прогулки с сыном

Певицу, актрису и бизнесвумен Дженнифер Лопес сняли за поцелуями с ее супругом, актером Беном Аффлеком. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в объективы папарацци во время прогулки по району Брентвуд в Лос-Анджелесе с сыном исполнительницы — 14-летним Максом. Дженнифер была одета в пальто, футболку, свободные брюки и кеды, ее образ дополняли солнцезащитные очки и сумка. На Бене были жакет, свитер и джинсы, а на Максе — худи с капюшоном и спортивные штаны.

Одной рукой Аффлек держал Лопес, а другой обнимал пасынка. В кадр также попал момент, когда актер поцеловал свою супругу.

16 июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. Этот брак стал для Дженнифер четвертым. В 1997-1998 годах она была замужем за официантом Охани Ноа, а с 2001 по 2002 год состояла в браке с танцором Крисом Джаддом. Третьим мужем Лопес стал певец Марк Энтони: они поженились в 2004 году, в 2008-м у них родились близняшки Макс и Эмми, а в 2014-м они развелись.

Что касается Аффлека, до брака с Лопес он был женат лишь однажды — на актрисе Дженнифер Гарнер — с 2005 по 2018 год. У бывших супругов есть трое общих детей: 17-летняя Вайолет, 13-летняя Серафина и 10-летний Сэмюэль.