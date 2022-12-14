Отношения Дэвидсона и Ратаковски принимают серьезный оборот

Кажется, отношения Пита Дэвидсона с моделью Эмили Ратаковски продолжают крепчать с каждым днём. Инсайдер, близкий к 29-летнему комику из Saturday Night Live, сказал, что селебрити действительно наслаждаются временем, проведённым вместе. «Они идут вперёд и становятся немного серьёзнее. У них совместная любовь к Восточному побережью и похожие вибрации в характере и стиле. И с ним всегда одно и то же: он заставляет её смеяться и поддерживает приятную атмосферу», — рассказал источник.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Второй инсайдер, близкий уже к модели, добавил, что Эм сейчас в прекрасном состоянии. И это несмотря на её недавний развод с кинопродюсером Себастьяном Беар-Макклардом после четырёх лет брака и рождения сына Сильвестра Аполло.

«Её развод был очень неожиданным и тяжёлым. Ей потребовалось время, чтобы прийти в себя, но сейчас у неё всё отлично. Она продолжает встречаться с Питом, и ей это нравится. У них всё серьёзно. Пит очень спокоен и с пониманием относится к тому, что она тоже стала мамой. Он берет её с собой на ужин и на мероприятия. Они также часто проводят время дома», — поделился источник.