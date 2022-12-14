Племянница Годовикова пожаловалась на побои от бывшего мужа

Племянница актера Николая Годовикова, Анна Барановская, рассказала о семейных проблемах. Подробностями она поделилась с kp.ru.

Фото: Кадр из шоу "Пусть говорят" Кадр из шоу "Пусть говорят"

Девушка призналась, что долгое время терпела побои от бывшего мужа Александра:

"Синяки и ссадины от его побоев и издевательств я уже давно считать перестала. Ставил на колени на горох, унижал, оскорблял".

А после того, как мужчина узнал, что Анна собирается вновь выйти замуж, он стал угрожать убить их общего сына:

"Заставляет отказаться от нового брака. А если я все же выйду замуж, требует платить ему за это. Даже сумму пособия себе назначил — 30 тыс. руб. в месяц".

Барановская отметила, что она уже обращалась в полицию, однако ей отказывают в возбуждении уголовных дел.

Актер Николай Годовиков, известный по роли красноармейца Петрухи в фильме "Белое солнце пустыни", скончался пять лет назад от рака.