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1 час назад

Племянница звезды "Белого солнца пустыни" пожаловалась на побои от бывшего мужа

Мария Иглина

Племянница актера Николая Годовикова, Анна Барановская, рассказала о семейных проблемах. Подробностями она поделилась с kp.ru.

Племянница Годовикова пожаловалась на побои от бывшего мужа
Фото: Кадр из шоу "Пусть говорят"Кадр из шоу "Пусть говорят"

Девушка призналась, что долгое время терпела побои от бывшего мужа Александра:

"Синяки и ссадины от его побоев и издевательств я уже давно считать перестала. Ставил на колени на горох, унижал, оскорблял".

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А после того, как мужчина узнал, что Анна собирается вновь выйти замуж, он стал угрожать убить их общего сына:

"Заставляет отказаться от нового брака. А если я все же выйду замуж, требует платить ему за это. Даже сумму пособия себе назначил — 30 тыс. руб. в месяц".

Барановская отметила, что она уже обращалась в полицию, однако ей отказывают в возбуждении уголовных дел.

Актер Николай Годовиков, известный по роли красноармейца Петрухи в фильме "Белое солнце пустыни", скончался пять лет назад от рака.

Ранее Шер рассказала о последних минутах жизни матери.

Звёзды,Николай Годовиков,
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