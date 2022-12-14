Звезда "Эмили в Париже" в шубе на колготки снялась для Vogue

«Номер, который вы держите в руках, посвящен резолюциям, которые мы принимаем — или не принимаем — в новом году, его страницы заполнены людьми, которые вдохновляют нас, наполняют оптимизмом и заставляют видеть вещи немного ярче», — написал в письме главный редактор издания.