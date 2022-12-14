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1 час назад

Звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз в шубе на колготки снялась для Vogue

Газета.Ruиещё 1

Американская актриса Лили Коллинз стала лицом обложки январского выпуска журнала Vogue Greece. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Звезда "Эмили в Париже" в шубе на колготки снялась для Vogue
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Номер, который вы держите в руках, посвящен резолюциям, которые мы принимаем — или не принимаем — в новом году, его страницы заполнены людьми, которые вдохновляют нас, наполняют оптимизмом и заставляют видеть вещи немного ярче», — написал в письме главный редактор издания.

Лили Коллинз стала приглашенной звездой номера. Перед камерой она позировала в короткой шубе и колготках. Образ дополнили боссоножки на высоком каблуке. Актрисе сделали вечерний макияж с угольно-черной подводкой и коричневый маникюр. На другом снимке актриса позировала в шерстяном пальто на голое тело.

Ранее сообщалось, что Лили Коллинз вышла на премьере «Эмили в Париже» в платье Saint Laurent.

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