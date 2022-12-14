Звезда "Эмили в Париже" в шубе на колготки снялась для Vogue

Американская актриса Лили Коллинз стала лицом обложки январского выпуска журнала Vogue Greece. Об этом сообщается на официальном сайте издания.
«Номер, который вы держите в руках, посвящен резолюциям, которые мы принимаем — или не принимаем — в новом году, его страницы заполнены людьми, которые вдохновляют нас, наполняют оптимизмом и заставляют видеть вещи немного ярче», — написал в письме главный редактор издания.
Лили Коллинз стала приглашенной звездой номера. Перед камерой она позировала в короткой шубе и колготках. Образ дополнили боссоножки на высоком каблуке. Актрисе сделали вечерний макияж с угольно-черной подводкой и коричневый маникюр. На другом снимке актриса позировала в шерстяном пальто на голое тело.
Ранее сообщалось, что Лили Коллинз вышла на премьере «Эмили в Париже» в платье Saint Laurent.