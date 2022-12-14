Звезда "Женского Stand Up" рассказала о жизни в коммуналке

Креативный продюсер и участница "Женского Stand Up" на канале ТНТ Ирина Мягкова рассказала о жизни в коммунальной квартире. Подробностями юмористка поделилась в беседе с Лаурой Джугелией для YouTube-канала FAMETIME TV.

Фото: Кадр из шоу "Женский Stand Up на ТНТ" Кадр из шоу "Женский Stand Up на ТНТ"

В детстве Мягкова вместе с родителями и сестрой жила в коммуналке в Нижнем Новгороде. По словам артистки, там не было горячего водоснабжения, поэтому воду нужно было нагревать и мыться в тазу.

"Я это вспоминаю как лучшее время. Когда ты не знаешь, что может быть по-другому, тебе все нравится", — призналась Мягкова.

Позже ее семья перебралась в трехкомнатную квартиру в панельном доме. Юмористке было достаточно трудно понять, что у них появилась собственная кухня и ванная комната, куда никто не придет.