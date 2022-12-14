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1 час назад

Названы самые стильные знаменитости 2022 года

Lenta.ru

Редакторы американской газеты The New York Times опубликовали рейтинг 93 самых стильных звезд 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы самые стильные знаменитости 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, первой среди знаменитостей с лучшим вкусом оказалась певица Рианна, которая демонстрировала откровенные образы во время беременности. Второе место отдали Бену Аффлеку, кардинально изменившему свой стиль после возобновления отношений с певицей Дженнифер Лопес.

В пятерке лидеров эксперты также назвали бизнесвумен Марту Стюарт, профессиональную теннисистку Серену Уильямс и рэпера Bad Bunny. Кроме того, специалисты выделили американского профсоюзного организатора компании Amazon Кристиана Смоллса (известен ролью в ведущей организации рабочих Amazon в Статен-Айленде).

В то же время актриса Флоренс Пью, рэперша Lizzo и олимпийская чемпионка по фристайлу Эйлин Гу вошли в десятку самых стильных звезд, также впечатлив журналистов выбором нарядов в текущем году.

Звёзды,Марта Стюарт,Дженнифер Лопес,Серена Уильямс,Amazon,
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