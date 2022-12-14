Названы самые стильные знаменитости 2022 года

Редакторы американской газеты The New York Times опубликовали рейтинг 93 самых стильных звезд 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Так, первой среди знаменитостей с лучшим вкусом оказалась певица Рианна, которая демонстрировала откровенные образы во время беременности. Второе место отдали Бену Аффлеку, кардинально изменившему свой стиль после возобновления отношений с певицей Дженнифер Лопес.

В пятерке лидеров эксперты также назвали бизнесвумен Марту Стюарт, профессиональную теннисистку Серену Уильямс и рэпера Bad Bunny. Кроме того, специалисты выделили американского профсоюзного организатора компании Amazon Кристиана Смоллса (известен ролью в ведущей организации рабочих Amazon в Статен-Айленде).