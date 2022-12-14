Королева рассказала о нежелании Тарзана жить в загородном доме

«Это фактически мой ребенок, который меня от себя не отпускает. И все, что выросло у нас на участке, посажено моими руками или под моим контролем. Так вот, я бы еще несколько лет назад переехала сюда, но Сережа ощущал себя стопроцентным урбанистом, ему был нужен город», — рассказала певица.