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52 минуты назад

Наташа Королева рассказала о нежелании Тарзана жить в загородном доме

Lenta.ru

Эстрадная певица Наташа Королева рассказала, что у ее супруга Сергея Глушко, более известного как Тарзан, долгое время не было желания жить в загородном доме. Она поделилась подробностями в интервью изданию «7 дней».

Королева рассказала о нежелании Тарзана жить в загородном доме
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Супруги переехали в загородный дом в поселке Крекшино во время пандемии COVID-19 и остались там жить. По словам Королевой, она построила этот дом в 19 лет за девять месяцев. При этом раньше Глушко не хотел приезжать туда даже на небольшой период времени.

«Это фактически мой ребенок, который меня от себя не отпускает. И все, что выросло у нас на участке, посажено моими руками или под моим контролем. Так вот, я бы еще несколько лет назад переехала сюда, но Сережа ощущал себя стопроцентным урбанистом, ему был нужен город», — рассказала певица.

Звёзды,Сергей Глушко,Наташа Королева,
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