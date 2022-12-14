Кайли Дженнер высмеяли за "бабушкино" вязаное платье с балаклавой

"Бабушкин наряд", "Очень странный выбор платья. Его вязала бабушка?", "Санта Клаус не оценит", "Больно от таких образов. Можно этого не повторять?", "Стиль вышел из чата", "Можно этого не видеть?", "Кайли, верни мини-платья".

В начале декабря основательница Kylie Cosmetics попала в объективы папарацци, когда они вместе с сестрой, моделью Кендалл Дженнер, делали покупки в магазине Prada в Аспене. Кайли Дженнер с сестрой и подругой улетела в Аспен на фоне слухов о ее размолвке с мужем Трэвисом Скоттом. В октябре Скотта обвинили заподозрили в романе с моделью Роджан Кар, известной как Yungsweetro, ради которой он якобы уже бросал Кайли в 2019 году.