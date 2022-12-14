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36 минут назад

Кайли Дженнер высмеяли за "бабушкино" вязаное платье с балаклавой

Газета.Ru

Бизнесвумен и блогер Кайли Дженнер опубликовала образ, в котором планирует встречать 2023 год. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Кайли Дженнер высмеяли за "бабушкино" вязаное платье с балаклавой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На фотографии Кайли Дженнер позирует в пестром вязаном платье с балаклавой. Образ дополнили черные кожаные сапоги. Блогер позировала лежа на кровати.

"Ожидая Санта Клауса", — подписала публикацию Дженнер.

Однако пользователи соцсетей не оценили образ модели. В комментариях они написали:

"Бабушкин наряд", "Очень странный выбор платья. Его вязала бабушка?", "Санта Клаус не оценит", "Больно от таких образов. Можно этого не повторять?", "Стиль вышел из чата", "Можно этого не видеть?", "Кайли, верни мини-платья".

В начале декабря основательница Kylie Cosmetics попала в объективы папарацци, когда они вместе с сестрой, моделью Кендалл Дженнер, делали покупки в магазине Prada в Аспене. Кайли Дженнер с сестрой и подругой улетела в Аспен на фоне слухов о ее размолвке с мужем Трэвисом Скоттом. В октябре Скотта обвинили заподозрили в романе с моделью Роджан Кар, известной как Yungsweetro, ради которой он якобы уже бросал Кайли в 2019 году.

Звёзды,Кендалл Дженнер,Трэвис Скотт,
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