Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

4-летняя дочь Сергея Лазарева призналась, что больше не верит в существование Деда Мороза

runews24.ruиещё 1

Певец стал чаще выкладывать в сеть видео со своими подрастающими детьми.

Дочь Сергея Лазарева призналась, что больше не верит в чудо
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Российский певец и музыкант Сергей Лазарев воспитывает детей от суррогатной матери. Несмотря на юный возраст, наследники артиста уже стали звёздами в социальных сетях.

На днях Лазарев рассказал историю о смелом признании его 4-летней дочери Ани.

Малышка сообщила, что больше не верит в существование Деда Мороза. Однако музыкант отметил, что незадолго до украшения дома дочь написала письмо, а затем положила его под ёлку.

«Ещё вчера писала письмо, а сегодня говорит, что письмо писала не Деду Морозу, а «Дяде в одежде Деда Мороза», кто покупает подарки. Ребёнку 4 года!», – сообщил своим фанатам Сергей Лазарев.

В ответ на смелое заявление дочери Ани артист шутливо отметил, что дети растут быстро.

Звёзды,Сергей Лазарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители