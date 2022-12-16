Дочь Сергея Лазарева призналась, что больше не верит в чудо

Певец стал чаще выкладывать в сеть видео со своими подрастающими детьми.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Российский певец и музыкант Сергей Лазарев воспитывает детей от суррогатной матери. Несмотря на юный возраст, наследники артиста уже стали звёздами в социальных сетях.

На днях Лазарев рассказал историю о смелом признании его 4-летней дочери Ани.

Малышка сообщила, что больше не верит в существование Деда Мороза. Однако музыкант отметил, что незадолго до украшения дома дочь написала письмо, а затем положила его под ёлку.

«Ещё вчера писала письмо, а сегодня говорит, что письмо писала не Деду Морозу, а «Дяде в одежде Деда Мороза», кто покупает подарки. Ребёнку 4 года!», – сообщил своим фанатам Сергей Лазарев.