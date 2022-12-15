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3 часа назад

Ким Кардашьян показала фигуру в мокром бикини

Lenta.ru

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала откровенные фото и удивила фанатов. Соотвествующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ким Кардашьян показала фигуру в мокром бикини
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Знаменитость разместила серию фото, на которых она запечатлена на пляже. Так, бизнесвуман снялась в мокром бикини белого цвета собственного бренда SKIMS. При этом на опубликованных кадрах видно, что сквозь ткань топа просвечивает грудь.

Lenta.ru

Поклонники восхитились внешним видом Кардашьян, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 2,8 миллиона лайков. «Она явно продала свою душу дьяволу, чтобы иметь такую фигуру», «Все равно, что говорят о тебе другие комментаторы. Ты великолепная женщина», «Красотка!», «Очень похудела», «Ким, ты выглядишь потрясающе!» — высказывались они.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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