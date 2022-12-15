Ким Кардашьян показала фигуру в мокром бикини

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала откровенные фото и удивила фанатов. Соотвествующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Знаменитость разместила серию фото, на которых она запечатлена на пляже. Так, бизнесвуман снялась в мокром бикини белого цвета собственного бренда SKIMS. При этом на опубликованных кадрах видно, что сквозь ткань топа просвечивает грудь.

Lenta.ru