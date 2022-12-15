4 приема Деми Мур, которые помогают ей красиво стареть

В ноябре голливудская актриса Деми Мур отметила 60-летие. Глядя на звезду, сложно поверить в ее возраст. По словам артистки, ее внешность сейчас – результат работы над собой, которую она начала еще в 49 лет. Подробнее о секретах красоты Мур – в материале "Рамблера".

Избавление от негативных мыслей

По мнению Мур, чувства и переживания, которые испытывает человек, отражаются на его лице. Вот почему актриса убеждена: чтобы выглядеть свежо и молодо, важно не идти на поводу у негативных мыслей и эмоций. Их нужно переживать, но не зацикливаться на них.

Грамотный уход

Пытаясь отсрочить старение, многие женщины хватаются за всевозможные омолаживающие средства. Мур придерживается другой стратегии. Артистка считает, что важнее найти хорошего косметолога, который подберет средства индивидуально.

Принятие себя

В отличие от ее поклонников, сама звезда не считает, что выглядит потрясающе. Однако она старается не бороться со старением, а принимать его, и все изменения происходящие с ее лицом и телом. Гармония в душе стимулирует гармонию внешнюю.

Умное фитнес-зеркало

Ради крупных ролей Мур нередко приходилось налегать на спорт. Для подготовки к фильму "Стриптиз" актриса ежедневно бегала трусцой по пляжу, занималась йогой и танцами по три часа в день, а также прибегала к силовым нагрузкам. А для роли в фильме "Солдат Джейн" актриса тренировалась по два часа ежедневно.