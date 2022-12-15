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1 час назад

Пэрис Хилтон сменила имидж и стала брюнеткой

Газета.Ru

41-летняя американская певица и актриса Пэрис Хилтон опубликовала фотографии в новом имидже. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Пэрис Хилтон сменила имидж и стала брюнеткой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

13 декабря звезда опубликовала фотографию, на которой она и ее подруга наслаждаются поездкой в Диснейленд. Пэрис Хилтон была замечена в новом имидже — с угольно-черными волосами, а также в солнцезащитных очках и шляпе-ведре. Ее волосы были уложены в две косички с завитыми концами, а завершили образ свежий макияж и французский маникюр.

Газета.Ru

Ее образ уже сравнили с Уэнсдэй Аддамс. Поклонники отметили, что певице отлично подошел новый цвет волос, и написали в комментариях: "Красотка!", "Муза и икона стиля", "Тебе очень идет", "В любом образе прекрасна". Однако внимательные фанаты отметили, что смена имиджа все-таки временная: черный косички — это парик.

Певица пока никак не комментировала изменения и не публиковала новые свежие снимки.

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