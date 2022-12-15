Елена Летучая осудила женщин, рвущихся замуж

Телеведущая Елена Летучая вызвала шумные обсуждения своими рассуждениями о браке. Об этом она написала в своих соцсетях.

Фото: Соцсети Соцсети

Так, она рассказала о том, что встречала женщин, у которых прямо на лице было написано о сильном желании выйти замуж. Причем, по мнению Летучей, они прост хотят замуж, не задумываясь о том, за кого, почему и с какой целью.

Телеведущей кажется, что такое желание можно понять, если его высказывает 14-летняя девочка. Однако, на самом деле замужество он считает серьезной работой над отношениями, над собой и "своими загонами".

Следует понимать, что в браке есть взлеты и падения, но важно понимать, что ответственность в семейной жизни делится поровну.

Поэтому, Летучая считает, что цель для женщины должна звучать так: "Хочу быть счастливой". По ее словам, материальные блага или просто брак человека счастливым не сделают.

По словам телеведущей, Вселенная воспримет запрос "хочу замуж" буквально, поэтому стоит посмотреть вглубь себя и понять, что сделает вас счастливой.