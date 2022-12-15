Бывшая жена экс-короля Малайзии потребовала увеличения алиментов

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина обратилась в суд с требованием обязать ее бывшего супруга, экс-короля Малайзии Мухаммада V, увеличить размер алиментов на их общего ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Россиянка пытается добиться от бывшего мужа повышения ежемесячной выплаты, составляющей на данный момент 1,2 тысячи фунтов стерлингов (примерно 96 тысяч рублей). Отмечается, что бывшие супруги уже давно не могут прийти к общему соглашению. «Адвокаты Воеводиной утверждали, что ежемесячной суммы было недостаточно, учитывая, что ее бывший муж, султан Мухаммед V, был чрезвычайно богат», — говорится в публикации.

Адвокат девушки Николас Уилкинсон назвал смехотворным размер алиментов, добавив, что бывший король не выполнил предыдущее постановление суда, который обязал его предоставить информацию о своих активах. На данный момент россиянка проживает вместе с сыном в Великобритании, пишет газета.