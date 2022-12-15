Ивлеева заявила, что ей приснился "совершенно гениальный сценарий" фильма

Настя Ивлеева в своем Telegram-канале заявила, что ей приснился сон, в котором блогерша увидела сценарий для проекта.
«Мне приснился сон, что написала я какой-то совершенно гениальный сценарий и у всех, с кем я делилась им, отваливалась челюсть!» — рассказала звезда. По словам Ивлеевой, после того как она попыталась записать мысли из сна в заметки, она забыла практически все детали.
«В первую долю секунды обрадовалась, что сниму фантастический фильм по мотивам гениальной затеи, осталось перенести сон на бумагу», — призналась блогерша. После этого она смогла вспомнить то, что в сценарии была сцена, связанная с дождем.