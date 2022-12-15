Нюша поделилась редкими кадрами детей с мужем из семейного архива

Расплываемся в улыбке при виде такой семейной идиллии! Певица намного реже стала появляться на светских мероприятиях и концертах и всецело посвятила себя воспитанию детей и заботе о муже. Сегодня ее сыну Саффрону исполняется год. В честь первой знаменательной даты в жизни малыша Нюша поделилась в Сети милыми кадрами из семейного архива.

Фото: Super.ru Super.ru

На видео вместе с детьми часто появляется муж певицы, бизнесмен Игорь Сивов, и их четырехлетняя дочка Симба. Хотя исполнительница нередко делится фотографиями большого семейства, этот ролик показался нам особенно атмосферным!

Видео Нюша сопроводила невероятно трогательной подписью: «С днем рождения, мой ненаглядный сынок! Бесконечное счастье быть твоей мамой». Поздравляем певицу с таким важным для нее днем!