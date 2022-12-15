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39 минут назад

Нюша поделилась редкими кадрами детей с мужем из семейного архива

Super.ru

Расплываемся в улыбке при виде такой семейной идиллии! Певица намного реже стала появляться на светских мероприятиях и концертах и всецело посвятила себя воспитанию детей и заботе о муже. Сегодня ее сыну Саффрону исполняется год. В честь первой знаменательной даты в жизни малыша Нюша поделилась в Сети милыми кадрами из семейного архива.

Нюша поделилась редкими кадрами детей с мужем из семейного архива
Фото: Super.ruSuper.ru

На видео вместе с детьми часто появляется муж певицы, бизнесмен Игорь Сивов, и их четырехлетняя дочка Симба. Хотя исполнительница нередко делится фотографиями большого семейства, этот ролик показался нам особенно атмосферным!

Видео Нюша сопроводила невероятно трогательной подписью: «С днем рождения, мой ненаглядный сынок! Бесконечное счастье быть твоей мамой». Поздравляем певицу с таким важным для нее днем!

Отметим, что, став мамой двоих детей, Нюша прекрасно выглядит. А недавно 32-летняя исполнительница еще и похвасталась естественной красотой, выложив честное видео без макияжа.

Звёзды,Игорь Сивов,
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