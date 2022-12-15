Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
44 минуты назад

Певица Вика Цыганова негативно отозвалась о современных блогерах и тиктокерах

Слово и Делоиещё 1

Певица, актриса и композитор Вика Цыганова негативно отозвалась о молодом поколении. Отчасти, про блогеров и тиктокерах, которые, по мнению артистки, завербованы спецслужбами Запада. Артистка в YouTube-шоу «Алена, блин!» отметила, что ей искренне их жаль, поскольку ими руководят люди, которые ненавидят Россию.

Цыганова негативно отозвалась о современных блогерах и тиктокерах
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По ее словам, враги страны специально вкладывают в это деньги. Они осматривают личностей, которые обладают весом в обществе и благодаря им, развращают молодежь бессмысленными поступками.

В рамках того же проекта Цыганова назвала российский шоу-бизнес «продажным» и «мерзким», который вообще не должен существовать в стране. Артистка заявила, что «нужно создавать новую Россию», где будут чтить настоящие ценности и искренне любить родину.

Звёзды,Вика Цыганова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители