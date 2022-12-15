Цыганова негативно отозвалась о современных блогерах и тиктокерах

Певица, актриса и композитор Вика Цыганова негативно отозвалась о молодом поколении. Отчасти, про блогеров и тиктокерах, которые, по мнению артистки, завербованы спецслужбами Запада. Артистка в YouTube-шоу «Алена, блин!» отметила, что ей искренне их жаль, поскольку ими руководят люди, которые ненавидят Россию.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

По ее словам, враги страны специально вкладывают в это деньги. Они осматривают личностей, которые обладают весом в обществе и благодаря им, развращают молодежь бессмысленными поступками.